В Україні встановили єдину ціну на реєстрацію автомобілів та зберігання номерних знаків

Кабінет міністрів вніс зміни до деяких постанов, які регламентують вартість адміністративних послуг. Відповідно до них, встановили єдину ціну на реєстрацію автомобілів та зберігання номерних знаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Тепер ціна за послугу з реєстрації, перереєстрації для транспортних засобів усіх категорій становитиме єдину ціну - 200 гривень.
Крім того, встановлюється ціна за послугу з відповідального зберігання номерних знаків - 9 гривень за добу.
Зміни набудуть чинності з дня публікації постанови в офіційних друкованих виданнях.
Якщо ви маєте номерний знак на відповідальному зберіганні, зауважте також, що:
Раніше повідомлялося, що Кабмін також дозволив навчати майбутніх водіїв в онлайн форматі.
Також, згідно з рішення від 15 версня, в Україні спрощують отримання нових водійських прав - їх можна буде отримати на відділенні Укрпошти чи кур'єрською доставкою.