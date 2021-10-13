ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні вдосконалять надання е-послуг. Підписано закон: що він пропонує

Новость на русском →
Київ, Середа 13 жовтня 2021 17:15
В Україні вдосконалять надання е-послуг. Підписано закон: що він пропонує Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення надання електронних публічних послуг. Документ вносить зміни до визначення принципу їх використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг" № 1767-ІХ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховна Рада прийняла документ 22 вересня 2021 року. Він вносить зміни у визначення принципу надання Електронної публічної послуги за замовчуванням.

Зокрема, закон визначає, що цей принцип не може застосовуватися в наступних випадках:

  • при державній реєстрації прав на нерухоме майно, а також обтяжень таких прав;
  • актів цивільного стану громадян, юридичних осіб та громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців;
  • при державній реєстрації релігійних організацій та їх підрозділів, профспілок, організацій роботодавців;
  • відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань та друкованих ЗМІ та інформаційних агентств;
  • для реєстрації статутів територіальних громад, у тому числі - міст Києва та Севастополя;
  • при реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;
  • для процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізособи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Водночас законом передбачено, що перелік випадків, у яких суб'єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням. Їх встановлює Кабінет міністрів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України