В Україні вдосконалять надання е-послуг. Підписано закон: що він пропонує

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення надання електронних публічних послуг. Документ вносить зміни до визначення принципу їх використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг" № 1767-ІХ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховна Рада прийняла документ 22 вересня 2021 року. Він вносить зміни у визначення принципу надання Електронної публічної послуги за замовчуванням.

Зокрема, закон визначає, що цей принцип не може застосовуватися в наступних випадках:

при державній реєстрації прав на нерухоме майно, а також обтяжень таких прав;

актів цивільного стану громадян, юридичних осіб та громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців;

при державній реєстрації релігійних організацій та їх підрозділів, профспілок, організацій роботодавців;

відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань та друкованих ЗМІ та інформаційних агентств;

для реєстрації статутів територіальних громад, у тому числі - міст Києва та Севастополя;

при реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук;

для процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізособи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

Водночас законом передбачено, що перелік випадків, у яких суб'єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням. Їх встановлює Кабінет міністрів України.