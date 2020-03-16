В Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну

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Замість підвищення акцизів в 4 рази, можуть запровадити перехідний період на кілька років

В Міністерстві економіки вже найближчим часом можуть відмовитись від різкого підвищення акцизу на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання для того, щоб не провокувати зростання тіньового ринку. Про це на робочій групі заявила заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді, передає кореспондент РБК-Україна.

Своєю чергою, представник Національної організації роздрібної торгівлі Микола Ганул зазначив, що формування більш прогнозованої податкової і акцизної політики - є запорукою прозоріших правил гри на тютюновому ринку.

"Не має бути різкого підвищення акцизів - відразу в 4 рази, як запропоновано, наприклад, для систем електронного нагрівання тютюну. Тим більше, що такі системи вважаються більш безпечними у порівнянні зі звичайними сигаретами. Це вдарить у тому числі по малому і середньому бізнесу, для якого 80% продажів - це тютюнова продукція", - додав Ганул.

Експерт також запропонував замість підвищення акцизів на ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання) в 4 рази, як це передбачено у прийнятому законі №1210 - запровадити перехідний період на кілька років, аби бізнес - у т.ч. малий бізнес - зміг адаптуватися.

Нагадаємо, схожої позиції дотримуються і в асоціації “Укртютюн”. Асоціація у своєму офіційному листі від 20 лютого 2020 р. до Мінекономіки та Міністерства фінансів запропонувала план поступового підвищення акцизних ставок на ТВЕНи. Зокрема, з 2021 по 2025 р. - на 35% щороку і з 2026 по 2030 р. - на 10% щороку.

За підрахунками “Укртютюн”, такий план підвищення акцизів на ТВЕНи вже у 2021 році збільшить надходження до держбюджету на 1 млрд грн, у порівнянні з запланованим на 2020 рік.

Водночас, у разі згаданого суттєвого підвищення акцизів на ТВЕНи - в 4 рази, їхня ціна в Україні стане вищою ніж в Молдові (різниця в ціні за 1 короб ТВЕНів у порівнянні з прогнозованою новою ціною в Україні - 670 доларів), Білорусі (різниця - 750 доларів), Росії (540 доларів).

Аби запобігти додатковій тінізації тютюнового ринку, пропозиції щодо плану поступового підвищення акцизів на ТВЕНи будуть передані на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як писало РБК-Україна, раніше в асоціації "Укртютюн" закликали президента ветувати закон про фіксовану націнку на тютюнові вироби.