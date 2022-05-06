В Україні спростили облік безробітних, - Свириденко

Як пояснила Свириденко, президент Володимир Зеленський підписав закон 2220-ІХ, який передбачає: спрощення процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Усім внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з 1-го дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю.

"Тепер відвідувати центр зайнятості особисто не обов’язково - достатньо підтвердити свій статус телефоном, за допомогою месенджера, електронної пошти тощо", - зазначила вона.

Люди, які не мали можливості офіційно звільнитися та забрати трудову книжку, також зможуть зареєструватися в якості безробітних за своєю заявою. Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах.

Роботодавці, за словами Свириденко, матимуть додаткові економічні стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. А ВПО, які захочуть розпочати власний бізнес, отримають фінансову допомогу від держави.

"Вдосконалена програма надання допомоги по частковому безробіттю. Вона пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг)", - зазначила Свириденко.

Спрощується також працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Документи надсилатимуть Держслужбі зайнятості будь-яким зручним способом. Виключення становитимуть громадяни РФ та Білорусі - тут потрібно погодження СБУ.

"Уряд і надалі буде реалізовувати політику максимального працевлаштування українців. Адже це запорука відновлення економіки через пожвавлення виробництва та активізацію споживчого попиту, а отже й пришвидшення подолання усіх руйнівних наслідків війни", - пише Свириденко.

Раніше Свириденко зазначала, що план післявоєнного відновлення та розвитку України передбачає, що вона має отримати повний доступ до ринків країн G7 та Євросоюзу.