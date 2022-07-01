RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні спростили процедуру реєстрації народження та смерті в умовах війни

Фото: порядок реєстрації народження та смерті через суд спростили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада спростила порядок реєстрації фактів народження та смерті через суд в умовах війни та надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний законопроект №7310 у другому читанні підтримали 264 народні депутати. Документ вносить зміни до Цивільного процесуального Кодексу.

Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами чи їх представниками до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Суд буде розглядати такі справи невідкладно, а схвалене рішення підлягає негайному виконанню.

При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні розмитнення авто знову стане платним, також повертаються мита на інші імпортні товари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада