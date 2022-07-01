В Україні спростили процедуру реєстрації народження та смерті в умовах війни

Відповідний законопроект №7310 у другому читанні підтримали 264 народні депутати. Документ вносить зміни до Цивільного процесуального Кодексу.

Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами чи їх представниками до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Суд буде розглядати такі справи невідкладно, а схвалене рішення підлягає негайному виконанню.

При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.