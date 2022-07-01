В Україні спростили процедуру реєстрації народження та смерті в умовах війни

Верховна рада спростила порядок реєстрації фактів народження та смерті через суд в умовах війни та надзвичайного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Відповідний законопроект №7310 у другому читанні підтримали 264 народні депутати. Документ вносить зміни до Цивільного процесуального Кодексу.
Заява про встановлення факту народження або смерті людини в межах території, де діє військовий або надзвичайний стан, може бути передана батьками, родичами чи їх представниками до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.
Суд буде розглядати такі справи невідкладно, а схвалене рішення підлягає негайному виконанню.
При цьому рішення суду про встановлення факту народження або смерті особи може бути оскаржено у загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним Кодексом.
Нагадаємо, що з 1 липня в Україні розмитнення авто знову стане платним, також повертаються мита на інші імпортні товари.
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