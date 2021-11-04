В Україні спростили процедуру отримання паспорту неповнолітніми в'язнями

В Україні набрали чинності зміни до нормативних актів, що спрощують процедуру отримання неповнолітніми ув’язненими паспорту громадянина України. Відтепер оформляти документ їм допомагатимуть уповноважені особи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Раніше прокурорами систематично під час перевірок виявлялися факти перебування непаспортизованих дітей в місцях попереднього ув’язнення", - пише пресслужба.
Через правову невизначеність, адміністрація установ, у яких утримувалися неповнолітні - не мала повноважень сприяти в отриманні паспорту. Водночас після звільнення з місця ув’язнення - підлітки були позбавлені можливості: