В Україні зменшилось число госпіталізацій з COVID-19. Кількість госпіталізованих пацієнтів минулого тижня становила 13 555 людей.

Про це у ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Кількість госпіталізованих пацієнтів становила 13 555 людей, що майже на півтори тисячі менше, ніж позаминулого тижня. З лікарняних закладів виписано 15 161 людину", - повідомив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3034 нових випадки коронавірусу. Це мінімум з 28 вересня, коли було зафіксовано 2671 новий випадок COVID-19.

При цьому найбільше нових заражень підтвердили в Києві (301), Запорізькій (266), Київській (240) і Дніпропетровській (220) областях. Серед хворих 107 дітей та 87 медпрацівників. 1304 людини були госпіталізовані.

Як писало РБК-Україна, зараз в Україні діє жорсткий карантин, який триватиме до 24 січня включно. Уряд не планує продовжувати жорсткі обмеження. При цьому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, надалі прогнозується зростання захворюваності COVID-19.

Так, за прогнозами МОЗ, в Україні вакцину від коронавірусу можна буде купити не раніше другої половини 2021 року.