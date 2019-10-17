В Україні утримується тепла погода

Погода в Україні 17 жовтня буде теплою, температура повітря вдень досягне +22, а вночі очікується +8+11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У східних областях буде дуже тепло, температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +8+11. Крім того, у Запорізькій області вдень очікується +20+22.

У центральних областях вдень температура повітря досягне +20+22, вночі очікується +6+10. Північ країни також теплий, вдень очікується +19+21, вночі - +7+9.

Крім того, західних областях вдень температура повітря досягне +19+21, а вночі очікується +7+10. Південь країни майже спекотний, вдень +20+22, вночі +9+11.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці тепло. Температура повітря вдень досягне +19+21, вночі очікується +8+10.

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.