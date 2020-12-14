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В Україні вдалося зупинити "ураганне" зростання захворюваності COVID-19, - Степанов

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 23:34
В Україні вдалося зупинити "ураганне" зростання захворюваності COVID-19, - Степанов
Фото: Максим Степанов (прес-служба Моз)
Автор: Артур Родивилов

Україна посідає 30 місце в Європі за кількістю смертності від COVID-19 на мільйон населення. Ситуацію з коронавірусом в країні вдалося стабілізувати.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, летальність від коронавірусу в Україні становить 1,7%.

"Тобто, ми зупинили ураганне зростання захворюваності. Ми розуміємо, що ситуація залишається складною. Попереду, у нас може бути збільшення кількості захворювань", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до кінця лютого. Крім того, у період з 8 до 24 січня в країні будуть діяти посилені карантинні обмеження.

Також РБК-Україна писало, що в уряді не виключають посилення карантину раніше 8 січня. Умовою такого рішення може бути різке зростання захворюваності коронавірусом в Україні.

Додамо, сьогодні в Україні зафіксували близько 6,5 тисяч нових випадків коронавірусу. В останні дні захворюваність в Україні, згідно з даними МОЗ, пішла на спад.

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