В Україні на третину знизилася кількість кібератак, постраждав сайт ОП

Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала на 31% менше атак різних видів, ніж на попередньому тижні. Зокрема, DDoS-атак на вебресурси Офісу президента і Держспецзв'язку.

Про це свідчать дані Держспецзв'язку.

Всього з 6 по 12 січня було заблоковано понад 52 тисяч атак. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (97%).

"Також зафіксовано і заблоковано 30 DDoS-атак, зокрема на вебресурси Офісу президента України і Держспецзв'язку", - йдеться в повідомленні.

Система кібернетичного захисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 5 026 884 підозрілих подій, приблизно на рівні попереднього тижня.

Переважна більшість зафіксованих подій стосується спроб викрадення інформації (39%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав адміністратора (12%), спроб отримання прав користувача (9%) і підозрілого виконуваного коду (6%).

Нагадаємо, раніше на сайти Офісу президента і Держспецзв'язку хакери скоїли 16 DDoS-атак.

Крім того, РНБО попереджали про високий рівень кіберзагрози в Україні за хакерських атак в США.