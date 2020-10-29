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В Україні понад 360 медиків за добу захворіли на COVID-19

Автор: Юлія Струк

В Україні за добу COVID-19 захворіли 363 медичних працівника. Також коронавірусом заразилися 287 дітей.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході брифінгу.

"За минулу добу (коронавірусною хворобою, - ред.) захворіло 7342 людини. З них 287 дітей, а також 363 медичних працівника. Було госпіталізовано 976 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 113 летальних випадків", - розповів міністр.

Крім того, одужали 2990 пацієнтів з COVID-19.

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Глава МОЗ підкреслив, що за весь час пандемії в Україні захворіло 370 тис. 417 осіб, з них 21 тис. 430 дітей та 22 тис. 650 медичних працівників.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 21 812 медичних працівників.

Як писало РБК-Україна, в країні з початку пандемії від коронавірусної хвороби померли 140 медичних працівників. На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих.

А на початку вересня МОЗ заявив, що в Україні медичні працівники складають 10% від всіх хворих COVID-19. Коронавірусом на той момент заразилися 11 тисяч 754 медичних працівника.

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Новини України медикиМаксим СтепановКоронавірус