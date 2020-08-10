В Украине за сутки выявили более тысячи новых случаев коронавируса

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

С начала пандемии в стране заболели почти 82 тысячи человек

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса. Общее число больных достигло почти 82 тысяч.

Соответствующие данные были обнародованы Советом национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Черновицкой (108), Харьковской (117), Ивано-Франковской (121) и Львовской (130) областях. В Киеве COVID-19 подтвердили у 66 человек.

Менее 10 случаев зафиксировали в Донецкой (1), Кировоградской (3), Полтавской (3), Херсонской (2) и Луганской (2) областях.

Умерли за последние сутки от коронавируса 25 пациентов, 387 - выздоровели.

Общее количество больных достигло 81 957 человек. Среди них 44 359 пациентов уже выздоровели, 1922 - умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что Черновицкая область может оказаться в "красной зоне" карантина в связи с ростом количества больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.

Также сообщалось, что во Львове произошла вспышка коронавируса после свадьбы; заразились гости и их семьи.