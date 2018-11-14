В Украине за сутки произошло более тысячи ДТП, - Омелян

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Более половины водителей не воспользовались ремнями безопасности, около трети передвигались на летней резине

В Украине за сутки в результате снегопада зафиксировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Facebook.

Омелян привел статистические данные по ДТП, которые произошли 14 ноября, согласно которым треть их фигурантов передвигались на автомобилях с "летней резиной".

"За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве - 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты", - написал министр.

Омелян добавил, что, по последним соцопросам, ремнями безопасности пользуются лишь около 23% граждан.

"Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло бы не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто", - отметил глава Мининфраструктуры.

Напомним, по данным Патрульной полиции Украины, в Киеве по состоянию на 18:00 14 ноября по спецлинии "102" поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях.