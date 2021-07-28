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В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19

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Київ, Середа 28 липня 2021 08:20
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19 Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 717 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 507 осіб; летальних випадків - 15; одужало - 459 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 20 673 особи, методом ІФА - 8 592 особи, експрес-тестами - 16 979 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 250 061 особа;
  • одужали - 2 185 339 осіб;
  • летальних випадків - 52 891.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають введення привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну.

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В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19
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