В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 717 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

В Украине за сутки госпитализировали 507 человек; летальных исходов - 15; выздоровели - 459 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 20 673 человека, методом ИФА - 8592 лица, экспресс-тестами - 16 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

За все время пандемии в Украине: