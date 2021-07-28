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В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19

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Киев, Среда 28 июля 2021 08:20
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19 Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 717 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 507 человек; летальных исходов - 15; выздоровели - 459 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 20 673 человека, методом ИФА - 8592 лица, экспресс-тестами - 16 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 250 061 человек;
  • выздоровели - 2 185 339 человек;
  • летальных случаев - 52 891.

Напомним, в Минздраве не исключают введение привилегий для COVID-вакцинированных во время локдауна.

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В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
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