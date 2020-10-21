В Україні судовий збір хочуть повертати позивачу у випадку виграшу справи

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В Україні судовий збір хочуть повертати позивачу у випадку задоволення позову. Відповідний проект закону підтримав Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Законопроект передбачає, що судовий збір повертатиметься позивачу в разі задоволення судом позову (його частини) незалежно від статусу позивача (орган владних повноважень, суб’єкт господарювання, фізична особа тощо).

Очікується, що таким чином до держбюджету лише за 2018-2019 роки можна було б повернути понад 1,1 млн гривень, витрачених на оплату судового збору.

Даний документ було розроблено за ініціативою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна рада ухвалила за основу законопроект №3424, яким пропонують скасувати судовий збір при оскарженні постанови про стягнення адміністративного штрафу.

За документ проголосували 315 парламентарів.

Слід зазначити, що станом на зараз у випадку оскарження до суду постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 гривень необхідно буде спочатку сплатити судовий збір в розмірі 420,40 гривень, що майже в 25 разів перевищує суму самого штрафу.