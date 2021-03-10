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Більше соціальної реклами про боротьбу з COVID: для ЗМІ готують нові правила

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів вирішив збільшити обсяг безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Уряд підтримав відповідний проект закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабінету міністрів.

Відповідно до закону, на період дії карантину через коронавірус засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані додатково розміщувати соціальну рекламу, спрямовану на запобігання поширенню СОVID в Україні.

Йдеться про рекламу державних органів і органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань. ЗМІ хочуть зобов'язати розміщувати її пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеною киснем.

Як писало РБК-Україна, до цього він говорив, що при третьої хвилі зберігається загроза введення нового жорсткого локдауну по всій країні.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнирекламаКоронавірус
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