В Україні створюються інструменти для довгострокового інвестування, - "Кредит Дніпро"

Банк "Кредит Дніпро" успішно взяв участь у 8-му аукціоні СВОП процентної ставки Національного банку з терміном погашення 9 грудня 2025 року.

Про це повідомила прес-служба фінансової установи, передає "Мінфін".

"Впроваджений Національним банком України влітку 2020 року новий інструмент значно сприяє розвитку фінансових ринків нашої країни та стимулює довгострокове фінансування. Ми вперше взяли участь в аукціоні НБУ з продажу деривативів і плануємо продовжити цю практику. Цей інструмент дозволить банку фінансувати довгострокові інвестиції для підтримки української економіки", - розповів голова правління банку Сергій Панов.

Мінімальна сума заявки банку для участі в аукціоні НБУ СВОП процентної ставки від 16 грудня 2020 року - 10 млн грн.

Як сказано на сайті регулятора, один банк міг подати не більше 5 таких заявок. Загальний обсяг аукціону регулятор встановив в обсязі 2 млрд грн для всіх банків-учасників.

Нацбанк почав проводити такі аукціони з літа 2020 року і стимулює довгострокове кредитування.

Нагадаємо, "Кредит Дніпро" - український комерційний банк, що входить до ТОП-20 фінансових установ країни за розміром валових активів. Відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом.

Станом на 1 грудня 2020 року активи банку становлять 11 093 млн грн, а статутний капітал - 1 207 млн грн.

Бенефіціар банку - Олександр Ярославський, український бізнесмен, який за розміром статків входить до ТОП-10 списку Forbes Ukraine. Володіє групою DCH, яка об'єднує активи у сфері фінансів, промисловості та гірничодобувної індустрії, транспорту, будівництва та девелопменту тощо.