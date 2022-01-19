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В Україні створюють держслужбу у справах дітей: чим вона буде займатись

Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України підтримав створення Державної служби у справах дітей. Ця служба буде займатися питаннями усиновлення та захисту прав дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на постанову уряду.

Зазначену службу пропонується утворити як центральниий орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Положення про утворення відповідного органу наберуть чинності одночасно з законом України, що визначатиме спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей, та законом щодо фінансування цього органу.

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Кабінет Міністрів України