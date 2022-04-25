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В Україні створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни

Фото: в Україні створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Українські IT-фахівці створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сервіс.

Як працює "Український сервіс пошуку зниклих людей":

  • Можна переглянути списки зниклих людей, а також скористатися пошуком по П.І.Б. і населеним пунктом;
  • Після простої авторизації ви можете створювати заявки на пошук або надавати інформацію про зниклих людей;
  • Якщо при створенні заявки на розшук ви вказали контактні дані людини, вона отримає sms-повідомлення та email від сервісу про те, що його шукають;
  • При оновленні інформації про ваш запит, вам відправлять повідомлення в sms, email, а також на самому веб-сайті.

"Зараз багато українців шукають своїх рідних, але через безліч повідомлень в соцмережах, нескінченні списки загублених і велику кількість прохань про допомогу, пошук достовірної інформації про конкретну людину стає все важчим. Сподіваємося, що наш сервіс буде вам корисний, адже він створений для того, щоб допомогти", - зазначають розробники.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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