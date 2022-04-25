В Україні створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни

Українські IT-фахівці створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сервіс.
Як працює "Український сервіс пошуку зниклих людей":
"Зараз багато українців шукають своїх рідних, але через безліч повідомлень в соцмережах, нескінченні списки загублених і велику кількість прохань про допомогу, пошук достовірної інформації про конкретну людину стає все важчим. Сподіваємося, що наш сервіс буде вам корисний, адже він створений для того, щоб допомогти", - зазначають розробники.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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