В Україні створили резерв держслужбовців

В Україні створили кандидатський резерв державних службовців. Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3491.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 258 нардепів.

Закон передбачає, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, будуть вносити в електронну базу. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично будуть запрошувати до участі в конкурсах на інші посади, що відповідають їх досвіду і рівню освіти.

Згідно з документом, інформація за вказаними кандидатам в базі кандидатського резерву буде перебувати протягом року - з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого.

Порядок ведення і застосування даних такої бази буде затверджувати Кабінет міністрів окремим положенням.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський заявляв, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти і енергетики і назвав цю проблему "кадровим голодом".

Нагадаємо, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.