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В Україні створили медійну платформу про благодійність

Автор: РБК-Україна

В Україні розпочала роботу медіа-платформа про благодійність - "Медіа великих історій". Засновником інтернет-ресурсу став благодійний фонд Zagoriy Foundation.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Зазначається, що головна мета "Медіа великих історій" - продемонструвати, що кожен може долучатися до благодійності й отримати від цього задоволення.

"Zagoriy Foundation з 2015 року розвиває культуру благодійності в Україні. Фонд підтримує українське меценатство та популяризує системний підхід до благодійності в суспільстві. Ми зрозуміли, що некомерційному сектору не вистачає платформи, яка б розповідала про культуру благодійності, саме тому ми вирішили створити інформ-ресурс про благодійність для всіх та кожного. Розповідатимемо про тренди в благодійності, роботу третього сектору, ділимося думками експертів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Zagoriy Foundation, на сайті проекту можна буде дізнатися, чому мільйонери витрачають статки на соціальні проєкти, як культура благодійності впливає на життя кожного і чи можна робити добрі справи, якщо немає можливості донейтити кошти.

"Медіа великих історій - це гід у світі добрих справ, сайт, куди заходять подивитися, як вірно інвестувати власний ресурс в розвиток суспільства і культуру благодійності. Ми робимо культуру благодійності органічною частиною життя українців", - підкреслила головна редакторка Олена Скачкова.

Нагадаємо, Благодійний фонд Zagoriy Foundation створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні.

Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрійВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

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