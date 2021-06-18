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В Україні створять мережу ситуаційних центрів: Зеленський підписав рішення РНБО

Автор: РБК-Україна

В Україні створять мережу ситуаційних центрів. Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 18 червня, підписав відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті офісу президента.

РНБО вирішила визнати необхідним розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів з метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, взаємодії, координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та військових формувань у мирний час та під час надзвичайних ситуацій.

При кожному органі влади хочуть створити ситуативний штаб, які доповідатимуть центральному штабу-Головний ситуаційний центр України.

Указом доручено Кабінету Міністрів у тримісячний термін затвердити Положення про урядовий ситуаційний центр. Зокрема, типові вимоги до програмного та апаратного забезпечення Ситуаційного центру, його підсистем та мереж, а також до створення комплексу технічного захисту інформації.

Також уряд протягом півроку має забезпечити створення і функціонування урядового Ситуаційного центру.

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Володимир ЗеленськийнаказРНБО