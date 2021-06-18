В Україні створять мережу ситуаційних центрів: Зеленський підписав рішення РНБО

РНБО вирішила визнати необхідним розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів з метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, взаємодії, координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та військових формувань у мирний час та під час надзвичайних ситуацій.

При кожному органі влади хочуть створити ситуативний штаб, які доповідатимуть центральному штабу-Головний ситуаційний центр України.

Указом доручено Кабінету Міністрів у тримісячний термін затвердити Положення про урядовий ситуаційний центр. Зокрема, типові вимоги до програмного та апаратного забезпечення Ситуаційного центру, його підсистем та мереж, а також до створення комплексу технічного захисту інформації.

Також уряд протягом півроку має забезпечити створення і функціонування урядового Ситуаційного центру.