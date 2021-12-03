В Україні створять нові військові бази у Бердянську та Очакові
Фото: міністр оборони Україні Олексій Резніков (wikipedia)
В Україні створять нові військові бази. Вони будуть знаходитись в Бердянську та Очакові.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ міністра оборони України Олексія Резнікова в Раді.
Розвиток флоту - серед пріоритетів Міноборони, заявив голова відомства.
"Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові та інших контрактів у рамках домовленостей зі Сполученим Королівством", - заявив Резніков.
Нагадаємо, Україна допускає можливість вторгення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.