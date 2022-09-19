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В Україні відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку війни: подробиці

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Понеділок 19 вересня 2022 17:11
В Україні відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку війни: подробиці Фото: в Україні відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку війни (ілюстроване зображення agroreview.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, з початку повномасштабного вторгнення Росії, відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон. Продали Кобиловолоцький спиртзавод майже втричі дорожче.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Фонду державного майна Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, зі стартових 25 млн гривень ціна зросла до 70 млн. Усі надходження з продажу підуть на підтримку наших воїнів.

Також завтра й післязавтра відбудуться ще два аукціони:

  • Марилівський спиртзавод;
  • Борщівський спиртзавод.

"Це перший аукціон з продажу державного майна з 24 лютого і перший аукціон малої приватизації за новим законом. Стартова ціна була 25,2 млн грн. В аукціоні взяли участь 6 учасників. Торги завершились на сумі 70,2 млн грн. Тобто ціна зросла майже в 3 рази", - відзначила народна депутатка "Слуги Народу" Роксолана Підласа.

Також Підласа додала, що завод наразі не працює, однак після капіталовкладення він зможе виготовляти основні види спиртів.

"Має потенціал до виробництва біоетанолу та DDGS - поживного корму для худоби та мінерального добрива", - додає народна депутатка.

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