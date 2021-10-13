В Україні відбувся наймасовіший урок у прямому етері

12 жовтня відбувся Всеукраїнський урок з профорієнтації "Обери професію своєї мрії", який подивились у прямому етері школярі та викладачі понад 15 тис шкіл з усіх регіонів України.

Його організаторами виступили: Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та компанія "HRYOU" за сприяння радниці - уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

Учасників привітав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ведуча заходу, журналістка та психологиня Олена Адамова запрошувала на сцену зіркових гостей, які ділились історіями свого успіху, якого вони досягли, працюючи в Україні.

Євген Клопотенко - шеф-кухар, телеведучий, один із 50-ти кращих кухарів світу: "Якщо батьки вам кажуть, що потрібен диплом, - це правда, але найголовніше - це знання. У сучасному світі можна отримувати знання навіть з телефону. Важливим є те, чого ви насправді хочете! Не бійтеся своїх бажань і робіть те, що подобається особисто вам!"

Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Токіо-2021, народний депутат України: "За три тижні до початку Олімпіади я травмувався, і хоча багато лікарів казали мені, що виступати я не зможу, віра тренера та команди в мене дала мені сили вибороти для України золоту медаль. Ніколи не втрачайте віри у свою мрію!".

Ігор Гарбарук - заступник міністра освіти і науки України: "В Україні існує проблема - 80% випускників шкіл хочуть вступати до вищих навчальних закладів, не усвідомлюючи важливості професійно-технічної освіти. Адже сьогодні матеріально-технічна база закладів профтехосвіти інколи набагато краща, аніж у вищих. Робіть свій вибір усвідомлено!".

Уляна Пчолкіна - чемпіонка світу з пара-карате, телеведуча, громадська діячка: "Я вирішила вступати до театрального навчального закладу, але за 2 тижні до цього потрапила у ДТП, і вже 16 років я не можу ходити. Але я не здалася та обрала нові види діяльності.У пара-карате я стала першою чемпіонкою світу, розпочала роботу на телебаченні, веду активну громадську діяльність. Кожен з нас може мати декілька професій, шукати себе, постійно знаходити нові виклики для себе".

А секретами того, як визначити найкращу професію для себе, поділилась кар’єрна консультантка для підлітків, яка проводить консультації для дітей у різних країнах світу, Ганна Різніченко:

«По-перше, учню потрібно самостійно обирати, який стиль життя йому подобається, по-друге, треба визначитися, що конкретно він хоче робити, по-третє, з ким або чим хоче працювати: з людьми, тваринами, рослинами або предметами. Найголовніше, що я би порекомендувала школярам, – це робити маленький вибір щодня, привчаючи себе до відповідальності за власне життя».

Відтепер кожен українець має можливість визначити власні здібності та таланти і свідомо зробити вибір, ким працювати, завдяки Всеукраїнському проєкту з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» www.hryoutest.in.ua.

"Перш за все ми запропонували пройти профорієнтаційне консультування та тестування тим дітям, які найбільше цього потребують: сиротам, позбавленим батьківської опіки, із малозабезпечених та багатодітних сімей, які навчаються у 7-11 класах. Тепер ми пропонуємо всім учням українських шкіл та закладів професійно-технічної освіти долучитись до цього проєкту. Наступним етапом стане залучення студентів вищих навчальних закладів. Фінальний же етап передбачає участь дорослих громадян України, які бажають з’ясувати, у якій сфері вони можуть стати найуспішнішими, адже в сучасному світі доросла людина змінює професію декілька разів упродовж життя. Таким чином, за цей і наступні роки ми плануємо охопити понад 10 млн. осіб. Сподіваємось, що проєкт стане справжнім соціальним ліфтом для українців", - поділились планами директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков та виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Всеукраїнський урок з профорієнтації «Обери професію своєї мрії» потрапив до Національної Книги Рекордів та отримав відповідний сертифікат.