В Україні склали понад тисячу протоколів на п'яних водіїв за минулий тиждень

В Україні патрульні поліцейські склали понад 1,2 тисячі адміністративних протоколів за керування у стані сп'яніння. Протоколи склали протягом минулого тижня - з 4 по 10 січня.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

"Результати роботи за період з 4 до 10 січня 2021 року...1240 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп'яніння", - інформують правоохоронці.

За даними патрульної поліції Києва, з 4 до 10 січня було опрацьовано 8203 виклики. Винесені 5044 постанови, 4836 з яких - за порушення Правил дорожнього руху.

Зазначається, що затримані 92 особи, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. У Києві 200 адмінпротоколів складено на осіб з ознаками сп'яніння, що керували транспортним засобом.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України очікували прийняття закону про посилення покарання за водіння напідпитку у вересні. На сьогодні за п'яне водіння водіїв штрафують і позбавляють прав.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підтримав посилення покарання за п'яне водіння на тлі смертельного ДТП під Києвом, у якому загинули чотири людини.