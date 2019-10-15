В Україні знижується рівень захворюваності на кір

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

За тиждень на кір захворіли 68 осіб

З початку 2019 року на кір в Україні захворіли понад 58 тисяч громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 41-го тижня поточного року (з 4 по 9 жовтня) на кір захворіли 68 людини - 28 дорослих та 40 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в місті Києві, Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 9 жовтня 2019 року) на кір захворіли 58 тис. 119 осіб - 27 тис. 521 дорослих і 30 тис. 598 дітей, а від ускладнень кору померло 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли майже 115 тис. чоловік, 41 з яких померли.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що усі регіони України забезпечені вакцинами виробництва Бельгії та Сполучених Штатів Америки.

Крім того, у Києві спостерігається масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці поточного року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.