В Україні сформують "чорний список" покупців електроенергії

Недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі (УЕБ). Таке рішення прийняв аукціонний комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Як зазначається в повідомленні, рішення обмежить махінації і спонукає учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами.

"Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії", - зазначив перший заступник голови Міненерго Юрій Власенко.

Згідно зі змінами, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів - Української енергетичної біржі.