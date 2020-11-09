В Україні з вересня підвищили пенсії понад 1,6 млн українців

У Міністерстві соціальної політики заявили, що понад 1,6 млн пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня. У цьому році уряд провів декілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає урядовий портал.

"З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 тисяч гривень", - пояснила міністр.

Вона додала, що з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів.

"Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, відповідно до проекту державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6000 гривень", - зазначила Лазебна.

За її словами, до кінця поточного року проведуть ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Підвищення очікує на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.

Глава Мінсоцполітики додала, що в результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до більше, ніж 3400 гривень.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала за основу законопроект №3817, яким пропонується платити українським громадянам компенсації за затримку виплат пенсій і заробітних плат.

Як писало РБК-Україна, відповідно до прийнятого в першому читанні проекту бюджету-2021, пенсії наступного року зростуть. Крім того, введуть доплати окремим категоріям пенсіонерів.