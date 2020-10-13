В Україні вже в семи регіонах лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%

В Україні в шести областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 62,3%.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровській (73,3%) та Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

У той же час в Україні лише Кіровоградська область є готовою до ослаблення карантину. Тут показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 28,5 при нормі 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 172,4.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня в Україні лікарняні ліжка більше ніж на 70% були заповнені у п'яти областях і Києві.

Відзначимо, за добу в Україні зафіксували 5133 нових випадки коронавірусу. Найбільше захворювань підтвердили у Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях і в Києві.

Також РБК-Україна писало, що в Україні вакцина від коронавірусу може з'явитися через рік.