В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами

У Києві сьогодні від +26 до +28
Погода в Україні 5 червня 2019 буде переважно дощовою, також очікуються грози, температура повітря вдень сягне +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, на сході України опадів не очікується, температура вдень від +27 до +30 вночі від +15 до +19. У центральних регіонах пройдуть дощі з грозами, вдень від +25 до +28, вночі від +15 до +18. На півдні температура повітря вдень від +25 до +30, вночі від +17 до +20. У Криму вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +17.
На заході України сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень від +23 до +27, вночі від +14 до +17. У північних областях вдень від +25 до +27, вночі від +15 до +18.
Фото: погода в Україні
У столиці України 5 червня вдень очікуються дощі, можливо з грозами, денна температура повітря складе від +25 до +27, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Фото: погода в Києві та області