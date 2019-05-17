В Україні сьогодні потеплішає до +30

Погода в Україні 17 травня 2019 буде переважно теплою і без опадів, дощі очікуються тільки на заході, температура повітря вдень сягатиме +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України сухо і хмарно, вдень від +25 до +27, вночі від +13 до +16. У центральних регіонах теж без опадів, вдень від +23 до +27, вночі від +13 до +16. На півдні вдень від +25 до +30, вночі від +13 до +17. У Криму вдень від +27 до +29, вночі від +14 до +16.

На заході України очікуються дощі, вдень від +17 до +25, вночі від +11 до +14. У північних регіонах без опадів, вдень від +23 до +25, вночі від +13 до +16.

Зазначимо, через сильні дощі найближчими днями на заході країни очікуються підйоми рівнів води в річках, в результаті чого існує серйозна загроза підтоплень будинків та сільськогосподарських угідь.

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 17 травня сухо, вдень від +23 до +25, вночі від +14 до +16, вітер східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області