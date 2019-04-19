В Україні сьогодні знову похолодає

Погода в Україні 19 квітня 2019 буде місцями дощовою, опади очікуються на півночі та місцями в центрі і на півдні, температура повітря вдень до +19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, вдень від +12 до +19, вночі від +3 до +7. На півночі дощі, вдень від +10 до +14, а вночі від -2 до +6. У центрі дощі очікуються в Черкаській і Кіровоградській областях, вдень від +10 до +13, вночі від +3 до +5.

На сході сухо і без опадів, вдень від +10 до +12, вночі від -1 до -3. На півдні дощі пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, вдень від +12 до +15, вночі від -1 до +5. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від +3 до +5.

Фото: погода в Україні 19 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 19 квітня пройдуть невеликі дощі, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області