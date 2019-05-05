В Україні сьогодні очікується потепління та дощі

Погода в Україні 5 травня 2019 в Україну почне повертатися тепло, однак на заході пройдуть дощі з грозами, температура повітря вдень досягатиме +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході країни сьогодні малохмарно та тепло, вдень від +21 до +25, вночі від +7 до +12. У центральних областях, окрім Полтавської, теж без опадів, вдень від +21 до +24, вночі від +9 до +12. На півдні опадів не прогнозується, вдень від +19 до +23, вночі від +8 до +13. У Криму сонячно та тепло, вдень від +19 до +21 вночі від +9 до +11.

На заході України, окрім Закарпаття, грозові дощі, вдень від +14 до +21, вночі від +7 до +12. У північних регіонах сьогодні без опадів, вдень від +21 до +23, вночі від +9 до +11.

Погода в Україні на 5 травня 2019

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 5 травня погода буде теплою та малохмарною, вдень від +21 до +23, вночі від +9 до +11, вітер північний, 7-12 м/с.

Погода в Києві та області на 5 травня 2019