ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні сьогодні оновлять зони карантину

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 12:28
В Україні сьогодні оновлять зони карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні проведе засідання. Приймуть рішення про оновлення карантинного зонування.

Про це РБК-Україна повідомили в Кабміні.

Про причини відтермінування засідання не пояснили.

Зазначимо, комісія приймає рішення по зонування кожного четверга, втім вчора засідання так і не було.

Днем раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про зміни умов поділу регіонів на зони карантину. До прийняття рішення підключили також місцеву владу. Втім, рішення досі не опубліковано на сайті уряду.

Нагадаємо, в Україні ускладнюється ситуація з коронавірусом, Віктор Ляшко каже, що в Україні очікується стрімке зростання захворювання COVID-19.

Крім того, у МОЗ назвали міста, де найбільше госпіталізованих хворих з COVID-19.

Станом на 18 вересня, в Україні 3228 нових заражень коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус карантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся