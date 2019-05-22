В Україні сьогодні дощі майже по всій території, температура до +25

Погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, із поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України хмарно, дощі вдень і вночі, температура вдень від +22 до +24, вночі від +12 до +14. У центральних регіонах теж очікуються опади - дощі та короткочасні зливи, вдень від +20 до +23, вночі від +11 до +14. На півдні вдень і вночі дощі, температура повітря вдень від +21 до +23, вночі від +12 до +15. У Криму також дощитиме, вдень від +20 до +22, вночі від +13 до +15.

На заході України очікуються дощі та грози, вдень від +15 до +20, вночі від +9 до +13. Дощитиме і в північних регіонах, вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +14.

Зазначимо, через сильні дощі найближчими днями на заході країни очікуються підйоми рівнів води в річках, в результаті чого існує серйозна загроза підтоплень будинків та сільськогосподарських угідь.

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 травня дощі очікуються вдень та вночі, температура повітря вдень становитиме від +20 до +22, вночі від +11 до +13, вітер південний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області