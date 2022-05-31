В Україні дозволили спортивні змагання під час війни: які умови
Міністерство молоді та спорту України дозволило проводити спортивні змагання під час воєнного стану. Всеукраїнські змагання дозволені в окремих регіонах країни без присутності глядачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ №1587 від 28 травня 2022 року, який зараз на сайті недоступний.
Текст документа оприлюднив перший заступник голови Комітету з питань молоді та спорту Верховної ради Жан Беленюк ("Слуга народу").
Відповідно до наказу, для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд для участі в головних міжнародних спортивних змаганнях дозволено проводити всеукраїнські змагання в окремих місцевостях України. Вони можуть за умов дотримання норм безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан.
Також дозволено проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних різних вікових груп, але без залучення спортсменів віком до 16 років.
Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив під час воєнного стану пропуск за кордон спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України.
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