RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні викрили виробників фальшивих паспортів ЄС для заробітчан

Автор: Роман Тверденко

В Донецькій області викрили міжрегіональну групу з виготовлення та продажу фальшивих паспортів Євросоюзу. Їх продавали людям, які бажали працювати за кордоном.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Популярні новини
Снігопади і нічні морози до -22 вже завтра: які області наздожене негода 06 лютого 2021
Аварія на залізниці під Дніпром: всі деталі 06 лютого 2021
Бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі 06 лютого 2021
Вів зйомку з дрона: біля Інституту ядерних досліджень затримали чоловіка 06 лютого 2021
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту 10 лютого 2021
У Чернівцях стався вибух в торговому центрі "Майдан" 07 лютого 2021
На півночі Індії зійшов льодовик, безвісті зникли близько 150 людей 07 лютого 2021
Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів 08 лютого 2021
Пожежа у COVID-лікарні: головного лікаря хочуть відсторонити від роботи 05 лютого 2021
На Донбасі машина намагалася прорвати блокпост. ЗСУ відкрили вогонь, є загиблий 09 лютого 2021

За даними слідства, схему організували троє мешканців Запоріжжя. До неї вони залучили працівників легальних рекрутингових компаній для працевлаштування за кордон. Підробки збували через два агентства з філіями у Київській, Запорізькій, Одеській і Донецькій областях. Вартість одного фальшивого паспорта стартувала від 200 євро.

У рамках дев'яти одночасних обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів справи в Запоріжжі, Дніпропетровську і Білій Церкві правоохоронці вилучили більше 20 готових паспортів, 600 пластикових бланків для виготовлення документів, поліграфічне та комп'ютерне обладнання, а також готівку, банківські картки, мобільні телефони, штампи, печатки, чернетки.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених документів та бланків для їх виготовлення становить 18 мільйонів гривень.

Слідство ведеться за ч. 3 статті 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У вересні повідомлялося, що в Тернополі поліція затримала угруповання, яке займалася виготовленням фальшивих документів і голографічних елементів. Серед іншого, це були паспорти громадян Європейського союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України паспорт
Читайте також
Кримчанин з паспортом РФ хотів служити в Нацгвардії: його викрила СБУ
Рада планує продовжити використання цифрових паспортів в Україні
Прогноз погоди