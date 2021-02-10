В Україні викрили виробників фальшивих паспортів ЄС для заробітчан

За даними слідства, схему організували троє мешканців Запоріжжя. До неї вони залучили працівників легальних рекрутингових компаній для працевлаштування за кордон. Підробки збували через два агентства з філіями у Київській, Запорізькій, Одеській і Донецькій областях. Вартість одного фальшивого паспорта стартувала від 200 євро.

У рамках дев'яти одночасних обшуків у офісах та за місцями проживання фігурантів справи в Запоріжжі, Дніпропетровську і Білій Церкві правоохоронці вилучили більше 20 готових паспортів, 600 пластикових бланків для виготовлення документів, поліграфічне та комп'ютерне обладнання, а також готівку, банківські картки, мобільні телефони, штампи, печатки, чернетки.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених документів та бланків для їх виготовлення становить 18 мільйонів гривень.

Слідство ведеться за ч. 3 статті 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.