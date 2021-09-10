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В Україні зростають обсяги іпотечних кредитів і кількість банків, що їх видають, - Шевченко

Автор: РБК-Україна, Ілона Свиридова

В Україні банки за перші сім місяців 2021 року збільшили до 4,4 млрд гривень обсяг нових іпотечних кредитів на фоні зниження відсоткових ставок за ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацбанку Кирила Шевченка у Facebook.

"У липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Загалом за січень-липень обсяги нового кредитування зросли у 2,3 рази за кількістю договорів та більш ніж утричі у грошовому вимірі у порівнянні з відповідним періодом минулого року", - розповів голова Нацбанку.

При цьому іпотечні кредити видавав 21 банк, що становить рекорд з 2018 року, коли НБУ почав опитування банківського співтовариства з цього питання.

Ставки за іпотекою поки не так суттєво, але знижуються. З початку року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку, да укладається понад 90% угод, знизилася на 0,6 в.п. до 13,4%, на первинному - на 0,1 в.п. до 16,8%.

"Крок за кроком країна відновлюється після коронакризи", - констатує Шевченко.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Шевченко зазначив, що прийнятий парламентом закон "Про віртуальні активи" дозволить створити прозорий ринок таких активів, зокрема криптовалют.

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