В Україні зростають обсяги іпотечних кредитів і кількість банків, що їх видають, - Шевченко

"У липні банки видали 974 іпотечні кредити на загальну суму 773,2 млн грн. Загалом за січень-липень обсяги нового кредитування зросли у 2,3 рази за кількістю договорів та більш ніж утричі у грошовому вимірі у порівнянні з відповідним періодом минулого року", - розповів голова Нацбанку.

При цьому іпотечні кредити видавав 21 банк, що становить рекорд з 2018 року, коли НБУ почав опитування банківського співтовариства з цього питання.

Ставки за іпотекою поки не так суттєво, але знижуються. З початку року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку, да укладається понад 90% угод, знизилася на 0,6 в.п. до 13,4%, на первинному - на 0,1 в.п. до 16,8%.

"Крок за кроком країна відновлюється після коронакризи", - констатує Шевченко.