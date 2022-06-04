В Україні розширили перелік тимчасово окупованих територій: чому і для кого це важливо
В Україні розширили перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції України.
"Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та 5 - у Сумській областях", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві додають, що загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.
"Перелік не є фіксованим документом - він регулярно актуалізується", - додають у відомстві.
Чому цей перелік є важливим?
Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з громад та областей з цього списку, отримають грошову допомогу від держави. Якщо регіон не внесено в перелік - виплати отримати неможливо.
З повним переліком територій із зазначеним статусом, можна ознайомитись - за посиланням.
Як повідомлялося, з травня виплати внутрішньо переміщеним особам через війну скасовують. Виплати отримуватимуть лише ті переселенці, які мешкають у зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому.
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