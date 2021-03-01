В Україні перевірять усіх власників зброї на законність отримання дозволу
Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї. Через це в країні також перевірять особові справи у всіх власників зброї.
"Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Більше двох тисяч дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено", - сказав Ігор Клименко.
Він також додав, що в результаті перевірки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, яку проводили протягом пів року, була виявлена корупційна схема видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Їх видавали з порушеннями, а оголошення про оформлення зброї без документів публікували соцмережах.
Правоохоронці вже викрили дев'ятьох поліцейських, які входили до цієї схеми. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.
Нагадаємо, кожен третій українець віком від 18 років (33%), хотів би мати вдома вогнепальну зброю для свого захисту.