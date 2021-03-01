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В Україні перевірять усіх власників зброї на законність отримання дозволу

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 14:22
В Україні перевірять усіх власників зброї на законність отримання дозволу Фото: пістолет (facebook.com gunmagazineua)
Автор: Андрій Козловський

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї. Через це в країні також перевірять особові справи у всіх власників зброї.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Більше двох тисяч дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено", - сказав Ігор Клименко.

Він також додав, що в результаті перевірки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, яку проводили протягом пів року, була виявлена корупційна схема видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Їх видавали з порушеннями, а оголошення про оформлення зброї без документів публікували соцмережах.

Правоохоронці вже викрили дев'ятьох поліцейських, які входили до цієї схеми. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

Нагадаємо, кожен третій українець віком від 18 років (33%), хотів би мати вдома вогнепальну зброю для свого захисту.

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