В Україні перевірять газопостачальників з найвищими тарифами

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) почала перевірку всіх газопостачальників найвищими тарифами. Особливо проблемною є ситуація у населених пунктах з малими операторами газорозподільних механізмів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу. Ми хочемо вийти на системне та збалансоване рішення", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що питання обслуговування малими операторами ГРМ невеликих населених пунктів має бути вирішене найближчим часом.

Нагадаємо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. НАК "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує з лютого знизити ціни на газ для побутових споживачів.

Також Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів запровадить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів.