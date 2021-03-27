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В Україні перевірять усі АЗС для детінізації ринку

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 14:53
В Україні перевірять усі АЗС для детінізації ринку Фото: Олексій Чернишов (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні планують провести перевірку всіх автозаправних станцій. Перевірки здійснять в рамках боротьби з детінізацією ринку нафтопродуктів.

Про це на зустрічі з керівництвом "Нафтогазової асоціації України" заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає прес-служба Мінрегіону.

"У результаті спільної роботи повинна бути припинено діяльність всіх нелегальних автозаправних станцій. Продовжується робота по виявленню незаконного обігу пального. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку", - зазначив Він.

Міністр зазначив, що щороку від діяльності нелегальних АЗС Україна втрачає мільярди.

"Наші стратегічні завдання - закрити тіньовий ринок палива, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на паливо", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні будуть оприлюднити результати перевірок якості палива.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні активізують боротьбу з нелегальним обігом палива.

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