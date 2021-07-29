В Україні провели успішні випробування реактивних снарядів "Тайфун-1"

Сьогодні відбулись випробування реактивних снарядів "Тайфун-1", що були розроблені для системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Результати успішних випробувань використовуватимуться під час розробки снарядів калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій".

Міністр оборони Андрій Таран також додав, що ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" провело випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які, зі свого боку, були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту й системою телеметричного контролю.

За словами посадовця, Міноборони також планує закупити оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", виробником якого є вищезгадане конструкторське бюро.