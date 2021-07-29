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В Україні провели успішні випробування реактивних снарядів "Тайфун-1"

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України заявило про успішні випробування реактивного снаряда калібру 122 мм "Тайфун-1" для модернізованої системи БМ-21У "Верба". Результати планують використати під час розробки калібру 220 мм “Тайфун-2”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сьогодні відбулись випробування реактивних снарядів "Тайфун-1", що були розроблені для системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

Результати успішних випробувань використовуватимуться під час розробки снарядів калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій".

Міністр оборони Андрій Таран також додав, що ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" провело випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які, зі свого боку, були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту й системою телеметричного контролю.

За словами посадовця, Міноборони також планує закупити оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", виробником якого є вищезгадане конструкторське бюро.

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