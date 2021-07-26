В Україні провели дослідження доступності міських просторів

Зокрема, експерти провели дослідження доступності міських просторів, де проаналізували проблеми, з якими стикаються представники маломобільних груп при користуванні житловими будівлями, парками, скверами, вулицями, громадськими закладами тощо.

"Альбом безбар’єрних рішень" створюється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів".

"Продовжуємо розбудовувати безбар’єрну Україну. "Дослідження доступності міських просторів" - це звіт, який є першим етапом роботи в межах створення Альбому безбар’єрних рішень. Вже відсьогодні всі, хто впливає на безбар’єрність міських просторів, зможуть дізнатися про основні проблеми з доступністю в містах та про нормативні документи з відповідями, як не допустити подібні недоліки у майбутньому", - зазначила перша леді Олена Зеленська.

Дослідження базується на результатах опитування людей з інвалідністю, літніх людей, батьків із дітьми та інших маломобільних груп населення про їхній досвід користування міськими просторами. Зокрема, щодо бар’єрів, з якими вони стикаються, пересуваючись містом, на роботі, під час навчання чи отримання послуг. Значну частину звіту присвячено аналізу чинних нормативів та стандартів, які регулюють питання безбар’єрності.

"Ми отримали реальний продукт, у якому описані ключові проблеми доступності громадських просторів та перелік нормативних документів, що регулюють їх вирішення. За участі експертів, архітекторів, урбаністів та представників громадськості були виділені найбільш гострі проблеми, а також сформований повний перелік документів із зазначенням, появу яких саме бар’єрів вони допоможуть не допустити у майбутньому", - повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністр наголосив, що звіт стане у нагоді всім, хто має вплив на доступність громадських просторів: працівникам муніципалітетів, комунальних підприємств, власникам будівель та помешкань, архітекторам, проєктантам, будівельникам, представниками ОСББ та іншим. Адже, за його словами, вони не завжди повною мірою усвідомлюють масштаб проблем з доступністю.

Наступним етапом роботи стане розробка першої частини "Альбому безбар’єрних рішень", у якій буде проілюстровано, якими мають бути доступні ґанки та під’їзди в українських громадах. Презентацію планується провести восени.

"Альбом має проілюструвати на прикладах, як міське середовище може бути безбар’єрним і дружнім до усіх людей. Водночас він має стати путівником, тлумачником та керівництвом для всіх, хто змінює свої міста, селища, громади та прагне зробити їх вільними від бар’єрів та перепон", - наголосив Олексій Чернишов.