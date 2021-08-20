В Україні проведуть аудит усіх архітектурних цінностей, - ОП

"З урахуванням того, що сталося з садибою Барбана РНБО прийняла кілька рішень... підготувати аудит всіх архітектурних цінностей по всій території України", - сказав Нікіфоров.

Секретар РНБО Олексій Данілов своєю чергою уточнив, що мова йде не тільки про Київ, а про всі міста України. "Це стосується не тільки Києва, це стосується Львова, Одеси, Харкова - всіх наших великих міст... міст у нас таких 461 - із зареєстрованими об'єктами", - додав він.

За його словами, протокольним рішенням РНБО доручено всім місцевим адміністраціям провести перевірку об'єктів, які підпадають під закон Про охорону культурної спадщини. "І на найближчому засіданні РНБО, як тільки документи будуть готові, ми будемо розглядати це питання", - зазначив Данілов.

Він додав, що Київ - особливе місто, оскільки тут знаходиться багато архітектурних пам'яток.

"І те, що тут зараз відбувається, - це просто неподобство... коли вночі такі дії починають відбуватися", - поскаржився секретар РНБО.