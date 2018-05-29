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Інтерв'ю

В Україні минулого року після вакцинації померли 17 дітей

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 11:19
Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)
Фото: Володимир Курпіта (РБК-Україна)

У МОЗ також розповіли про торговельні війни на українському ринку вакцин

У 2017 році в Україні після вакцинації померли 17 дітей. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я МОЗ" Володимир Курпіта.

"Миноулого року в Україні було зафіксовано 17 смертей дітей після імунізації. Але ніхто не чув про якісь негативні інформаційні сплески в ЗМІ", - зазначив Курпіта.

На його думку, дані факти не викликали резонанс у ЗМІ через те, що український ринок вакцин залишається місцем для торговельних війн між різними компаніями.

"З урахуванням того, що кілька років тому на ринок вийшли індійські вакцини, інформаційні вкидання можуть бути ознакою війни за ринок. Другий момент може бути пов'язаний з політикою, оскільки ми живемо в країні популізму. Це можуть бути якісь політичні "розбірки", - підкреслив Курпіта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через смерть немовляти тимчасово заборонили індійську вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку.

 

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, смерть, Вакцина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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