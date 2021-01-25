Україною пройшли акції моряків через корупцію у Мінінфраструктури

Фото: під час акції протесту (0629.com.ua)

У ряді міст України в понеділок, 25 січня, пройшла всеукраїнська акція моряків проти корупції у Міністерстві інфраструктури. Моряки вимагають відставки міністра Владислава Криклія, в.о. голови Держслужби морського і річкового транспорту України Андрія Глазкова, а також спрощення системи дипломування.

Про це повідомляє маріупольський сайт 0629.

Повідомляється, що в Одесі мітингувальники перекрили трасу М-05 Одеса-Київ.

У Маріуполі пройшов мітинг на площі перед драмтеатром, люди вийшли із плакатами "Документи моряка - 6 000 у.е", "200 000 моряків залишаться без роботи через корупцію" та іншими.

За словами мітингувальників, Маріуполь - такий же порт, морські документи оформлялися раніше в місті. Тепер же такої можливості у моряків немає, і для підвищення кваліфікації або отримання робочого диплома маріупольські моряки змушені їхати в Одесу чи Херсон і складати там кваліфікаційні іспити, що вкрай незручно.

"Нас не влаштовує те, що за всі дипломи беруть гроші, і ми не можемо самостійно скласти іспити. Всіх "валять" на іспитах і вимагають гроші від 4 до 8 тисяч євро", - розповів один з мітингувальників.

Протестувальники також вважають, що права моряків має захистити держава, тому що це саме ті люди, які привозять, а не вивозять валюту з країни

Крім того, моряки вимагають скасувати іспити для повторного підтвердження дійсності дипломів моряків зі схваленим стажем. Ця можливість передбачена у Міжнародній конвенції про підготовку моряків від 1978 року, яку Україна ратифікувала 25 років тому.

Законопроект про це був зареєстрований рік тому, але Верховна рада досі не розглянула.

Маріупольські моряки готові повторно виходити на акції протесту, поки не досягнуть результату.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Мінінфраструктури під керівництвом Владислава Криклія віддали проектування Закарпатського аеропорту 2-місячної компанії.