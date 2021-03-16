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В Украине производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 11:27
В Украине производителей вакцин могут освободить от ответственности за последствия прививок Фото: вакцинация (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Закон предусматривает, что после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения Министерство здравоохранения по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины.

Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

"С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин", - указано в пояснительной записке.

Следовательно, принятие закона необходимо для получения Украиной вакцин в рамках этого механизма.

Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Так, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.

Как писало РБК-Украина, в организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину в рамках механизма COVAX.

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